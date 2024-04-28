С 3 мая возобновляются прямые авиарейсы из Казани в Барнаул

С 3 мая возобновляются прямые авиарейсы между Барнаулом и Казанью. Самолеты будут совершать рейсы по этому маршруту два раза в неделю.

Согласно информации пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края, рейсы будут выполняться по понедельникам с вылетом в 9:50 и по пятницам с вылетом в 8:40. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Ранее пассажирские перевозки по данному направлению осуществлялись на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 человек. Теперь будет использоваться более вместительный Boeing 737, рассчитанный на 189 пассажиров.