В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» в Казани, запланированный на 26 марта, был отложен на неопределенный срок. Пишет «БИЗНЕС Online», со ссылкой на пресс-службу компании. Они подчеркнули, что будут предоставлены новые даты запуска сервиса в дальнейшем и советуют следить за новостями.



На данный момент в приложении «Яндекс.Драйв» нельзя арендовать автомобили в Казани, также нет информации о тарифах. Тем не менее в соцсетях появились публикации о брендированных автомобилях, которые были замечены в выходные дни в столице Татарстана.

Напомним, из-за аварии в Нижнекамске 16 домов, детские сады и школа остались без отопления.