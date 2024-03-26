В Нижнекамске 16 домов и детские сады остались без тепла

На территории центрального теплового пункта №75 в Нижнекамске случилась авария, которая привела к отсутствию тепла в 16 домах, двух детских садах и одной школе. Об этом проинформировал мэр города Рамиль Муллин.

«Благодаря усилиям аварийных бригад, удалось обнаружить место прорыва после ночных работ. Мы поставили цель завершить ремонт в течение дня. Приложим усилия совместно с "Водоканалом" и Управляющей компанией, чтобы оперативно устранить аварию и обеспечить тепло населению», — отметил он.

Мэр подчеркнул, что ситуация находится под контролем и извинился перед жителями улицы Баки Урманче, а также проспектов Строителей и Химиков.