В Казани перенесли на 21 февраля суд по факту гибели чиновника

Слушание по делу о гибели Ильназа Валеева, руководителя управления Минземимущества Татарстана, было отложено на более поздний срок.

Причиной переноса стало ходатайство адвоката защиты, который заявил, что не получил своевременного уведомления о заседании и не успел подготовиться. Суд принял во внимание эти обстоятельства и согласился перенести рассмотрение дела.

Процесс касается Ленара Мухутдинова, депутата сельского поселения Осиновка. В сентябре 2024 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял катером VBOATS и допустил столкновение с пирсом яхт-клуба «Венеция». В результате судно перевернулось, а пассажир, Ильназ Валеев, погиб.

Новую дату заседания назначили на 21 февраля.

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