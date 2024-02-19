В Казани отремонтируют отрезок улицы Баумана

В Казани планируется комплексный ремонт участка улицы Баумана. Об этом заявил глава Вахитовского и Приволжского районов, Альберт Салихов. Речь идет о территории от Академии наук до улицы Астрономической. По словам Салихова, в этот процесс вовлечены и собственники зданий на данной территории. Специалисты уже приступили к замене механизма знаменитых часов, что является частью этого обновления.





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В 2024 году планируется провести обновление 32 объектов культурного наследия в рамках Вахитовского района. Это касается зданий Щетинки, Свешникова, а также здания гостиницы дворянского собрания.В начале текущего года в столице Республики Татарстан начали разработку программыПарковая - 2024. В планы включено благоустройство территории вокруг ЦУМа, ремонт сада Фукса, создание нового сквера у памятника врачу-хирургу Александру Вишневскому, а также ремонт сквера имени ученого-радиотехника Владимира Котельникова.

Ранее, стало известно, что Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана.