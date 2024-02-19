Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана
К началу января 2024 года задолженность предприятий и организаций города Челнов перед консолидированным бюджетом РТ достигла отметки в 1 миллиард рублей. Информацию об этом представила заместитель руководителя исполнительного комитета города, руководитель финансового управления Светлана Мулюкова.
Мэр Челнов Наиль Магдеев приказал уделить особое внимание этой проблеме.
«Снижение задолженности – это хороший результат, однако есть еще должники по уплате имущественных и подоходных налогов в федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты. Межведомственная комиссия должна подойти к этим вопросам принципиально. Больших долгов быть не должно. Все эти средства крайне необходимы и важны для жизнедеятельности города», — отметил градоначальник.
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