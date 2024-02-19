Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Подписаться в Telegram

К началу января 2024 года задолженность предприятий и организаций города Челнов перед консолидированным бюджетом РТ достигла отметки в 1 миллиард рублей. Информацию об этом представила заместитель руководителя исполнительного комитета города, руководитель финансового управления Светлана Мулюкова.

Она отметила, что по сравнению с предыдущим годом долги сократилась на 237 миллионов рублей. В 2023 году финансовое управление совместно с налоговой инспекцией провело 142 заседания с должниками. Мулюкова поделилась, что было рассмотрено 4 617 налогоплательщиков с общим долгом в размере 5,1 миллиарда рублей. Общая сумма погашений после заседаний составила 2,3 миллиарда рублей.

Мэр Челнов Наиль Магдеев приказал уделить особое внимание этой проблеме.

«Снижение задолженности – это хороший результат, однако есть еще должники по уплате имущественных и подоходных налогов в федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты. Межведомственная комиссия должна подойти к этим вопросам принципиально. Больших долгов быть не должно. Все эти средства крайне необходимы и важны для жизнедеятельности города», — отметил градоначальник.

Ранее, в Татарстане назначили новых замминистров.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане будет сильный мороз

Новости Татарстана

день назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

уничтожение клещей c гарантией

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается метель с сильным ветром и морозами

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

ит-аутсорсинг цены в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

101 млн рублей выделят на ремонт дорог в РТ

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане гражданин получил срок за взятку сотруднику ГИБДД

Новости Татарстана

день назад

Премьер-министра Эфиопии ждут на саммите БРИКС в Казани

Новости Татарстана

день назад

Автокресло спасло годовалому малышу жизнь во время ДТП в Казани
Лонгриды
5 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Казани трагически скончался футболист во время игры

Новости Татарстана

34 минуты назад

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Новости Татарстана

54 минуты назад

В Татарстане назначили новых замминистров

Новости Татарстана

час назад

В Казани стартуют мультиспортивные «Игры будущего»
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
6 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

2 часа назад

На трассе М-7 под Казанью загорелся автобус

Новости Татарстана

3 часа назад

Ремонт общежития КФУ после пожара обойдется в полмиллиарда рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В театре им. Джалиля отменили показ оперы из-за потопа
Из Казани в «Прибой»: новый вид отдыха покоряет Казань
Интересное в Казани
5 дней назад

Из Казани в «Прибой»: новый вид отдыха покоряет Казань