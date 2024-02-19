Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

К началу января 2024 года задолженность предприятий и организаций города Челнов перед консолидированным бюджетом РТ достигла отметки в 1 миллиард рублей. Информацию об этом представила заместитель руководителя исполнительного комитета города, руководитель финансового управления Светлана Мулюкова.





«Снижение задолженности – это хороший результат, однако есть еще должники по уплате имущественных и подоходных налогов в федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты. Межведомственная комиссия должна подойти к этим вопросам принципиально. Больших долгов быть не должно. Все эти средства крайне необходимы и важны для жизнедеятельности города», — отметил градоначальник.

Она отметила, что по сравнению с предыдущим годом долги сократилась на 237 миллионов рублей. В 2023 году финансовое управление совместно с налоговой инспекцией провело 142 заседания с должниками. Мулюкова поделилась, что было рассмотрено 4 617 налогоплательщиков с общим долгом в размере 5,1 миллиарда рублей. Общая сумма погашений после заседаний составила 2,3 миллиарда рублей.Мэр Челновприказал уделить особое внимание этой проблеме.

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