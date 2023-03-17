В Казани отправили за решетку мужчину, который убил соседа за недожаренный шашлык и отрезал ему ногу шлифовальной машинкой

В Казани вынесли приговор мужчине, убившему соседа за недожаренный шашлык

В Казани вынесли приговор 34-летнему мужчина, который убил своего соседа. Поводом для расправы стал недожаренный шашлык.

Как сообщил старший помощник прокурорта РТ Руслан Галиев, мужчина признан виновным в убийстве.

Напомним, в середине ноября 2022 года мужчина выпивал в гостях у соседа. И в какой-то момент гость заявил хозяину дома, что тот не дожарил шашлык.

После он этого несколько раз ударил приятеля, взял шлифовальную машинку и отрезал ему ногу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Свою вину подсудимый признал частично. Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что стюардесса погибла при странных обстоятельствах.