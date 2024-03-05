Полиция проводит проверку после массовой драки в ТЦ «Тандем» в Казани

4 марта в социальных сетях появилась информация о потасовке подростков в торговом центре «Тандем» в Казани.



В ходе драки пострадала молодая девушка, которая пыталась разделить участников конфликта. По предварительным данным один из парней ударил ее по голове, в результате чего она упала и потеряла сознание.



После случившегося 17-летняя девушка обратилась в отделение полиции. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, провели допрос свидетелей и изъяли видеозаписи с камер наблюдения.По факту произошедшего проводится проверка, результаты которой приведут к принятию процессуального решения.

Напомним, ранее «поволжский маньяк» рассказал, что зарабатывал продажей запрещенных веществ.