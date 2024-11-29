В Казани открылось новое здание генконсульства Ирана
Пресс-служба Госсовета РТ
В Казани свои двери открыло генконсульство Ирана на улице Седова,22, пишет «Реальное время».
По информации портала, в открытии участвовали заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, генеральный консул другого государства в Казани Давид Мирзахан, председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин и представители региональных ведомств.
Как сказал Мухаметшин, развитие сотрудничества между 2 странами за 17 лет укрепилось.
По сведениям Госсовета Татарстана, в ходе встречи Мухаметшина и Джалалзаде председатель местного парламента сообщил, что объем товарооборота между государствами близится к 200 млн долларов. Помимо этого, известно, что в университетах Татарстана учатся больше 2 000 студентов из Ирана.
Ранее мы писали о том, что 14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост».
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