В Казани открылось новое здание генконсульства Ирана

В Казани свои двери открыло генконсульство Ирана на улице Седова,22, пишет «Реальное время».

По информации портала, в открытии участвовали заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, генеральный консул другого государства в Казани Давид Мирзахан, председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин и представители региональных ведомств.

Как сказал Мухаметшин, развитие сотрудничества между 2 странами за 17 лет укрепилось.

По сведениям Госсовета Татарстана, в ходе встречи Мухаметшина и Джалалзаде председатель местного парламента сообщил, что объем товарооборота между государствами близится к 200 млн долларов. Помимо этого, известно, что в университетах Татарстана учатся больше 2 000 студентов из Ирана.

Ранее мы писали о том, что 14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост».