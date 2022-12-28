В Казани отчаявшиеся пассажиры сами пытались вытолкать долгожданный автобус из снежного плена

В Казани автобус, следовавший по маршруту № 63, застрял в снегу. В соцальных сетях очевидцы рассказывают, что все случилось в поселке Левченко. Пассажиры, которые долго ждали общественный транспорт, таким положением вещей оказались недовольны и дружно взялись за выталкивание автобуса.

"Мало того, что приходится часами ждать 63 автобус на конечной остановке Левченко, так еще из-за нечищеных дорог он застрял, пассажиры самостоятельно пытались вытолкать. Куда смотрят коммунальные службы?!", - негодует автор истории.

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