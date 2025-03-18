В Казани около парка Урицкого нашли тело мужчины в крови
Екатерина Елисеева
18 марта около 14:00 у входа в парк имени Урицкого со стороны улицы Васильченко в Казани было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.
По данным источников KazanFirst, у погибшего были ранения в области груди и бедра. Предположительно, причиной смерти стала кровопотеря.
Личность мужчины пока не установлена. По внешним признакам ему около 70 лет.
Ранее мы писали о том, что на остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина.
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