В Казани около парка Урицкого нашли тело мужчины в крови

18 марта около 14:00 у входа в парк имени Урицкого со стороны улицы Васильченко в Казани было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

По данным источников KazanFirst, у погибшего были ранения в области груди и бедра. Предположительно, причиной смерти стала кровопотеря.

Личность мужчины пока не установлена. По внешним признакам ему около 70 лет.

Ранее мы писали о том, что на остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина.