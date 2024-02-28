В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

В столице РТ количество олимпиадников лишь в одной школе превышает число олимпиадников во всей Башкирии. Об этом проинформировал мэр города Ильсур Метшин.

Каждый десятый выпускник казанских школ становится медалистом, а в предыдущем году ученики из Казани завоевали 159 призовых мест на всероссийских олимпиадах, что на 17 больше, чем годом ранее.





Согласно словам мэра, Казань занимает третье место в стране по количеству первых мест на олимпиадах, уступая только Москве и культурной столице — Санкт-Петербургу. Однако, при расчете показателей на 100 тысяч населения, Казань занимает лидирующее положение.Напомним, что в Казани начали проектировать одну из самых больших школ в стране.

Ранее, после смерти рабочего на стройке метро в Казани возбудили уголовное дело.