В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников
В столице РТ количество олимпиадников лишь в одной школе превышает число олимпиадников во всей Башкирии. Об этом проинформировал мэр города Ильсур Метшин.
Каждый десятый выпускник казанских школ становится медалистом, а в предыдущем году ученики из Казани завоевали 159 призовых мест на всероссийских олимпиадах, что на 17 больше, чем годом ранее.
Напомним, что в Казани начали проектировать одну из самых больших школ в стране.
Ранее, после смерти рабочего на стройке метро в Казани возбудили уголовное дело.