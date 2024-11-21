Правительство России в 2024 году выделит из резервного фонда 200 миллионов рублей на возведение гидротехнических сооружений в районе будущего жилого и общественного пространства «Новая Портовая» в Казани. Эта сумма станет частью финансирования для укрепления береговой линии Волги, что необходимо для строительства новой набережной и защиты прилегающих территорий от подтоплений.



Как сообщает кабмин РФ, из федерального бюджета планируется профинансировать первые 210 метров берегозащитной конструкции на улице Портовой, при этом общий объем сооружения составит более 2,5 километров. Финансовую поддержку также окажет региональный бюджет, объем которого не должен превышать 60% от общей стоимости работ.



Строительство дамбы станет частью масштабного редевелопмента территории старой промышленной зоны Казани. Главный архитектор города отметила, что проект I очереди набережной, протяженностью 1,3 километра, находится на завершающей стадии разработки и вскоре будет представлен.



Проект «Новая Портовая» рассчитан на обширную территорию площадью 287 гектаров, из которых 72 гектара отведены под озеленение и общественные пространства. Помимо набережной длиной 12 километров, в районе появятся жилые кварталы на 42 тысячи человек, коммерческие здания, дороги, а также социальные и культурные объекты.



Первые работы начнутся на участке площадью почти 12 гектаров. В рамках планировки второго этапа, протяженностью 3,8 километра, запланирован демонтаж старых трубопроводов для проведения монтажных работ с суши и акватории.



Проект реализуют в несколько этапов, что позволит не только обновить инфраструктуру Казани, но и создать современные пространства для жителей и гостей города.