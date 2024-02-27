В Казани перенесут обе остановки у парка им. Горького

В Казани собираются перенести остановки возле парка имени Горького из-за строительства новых павильонов. Эта информация была подтверждена представителями мэрии города. Начиная с завтрашнего дня, 28 февраля, планируются изменения в расположении остановок для автобусов и трамваев. Транспорт будет останавливаться на обычном месте возле торгового центра "Корстон".





Жители Казани смогут ожидать общественный транспорт под навесом нового остекленного комплекса, в то время как старый павильон будет перемещен на другую сторону улицы, а затем демонтирован для строительства новой остановки.Планы городской администрации включают в себя ремонт подземного перехода, начиная с его демонтажа. По плану, работы должны быть завершены до середины июня 2024 года.

Ранее, стало известно, что в Бугульме построят маслоэкстракционный завод за 5,5 миллиарда рублей.