Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану из-за землетрясения: погибших уже около 1000, и это - не предел

Глава Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнований президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со страшным землетрясением, которое обрушилось на страну и унесло жизни уже почти что 1000 человек.

"Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и братским народом Турции", — говорится в телеграмме.

Сильное землетрясение произошло под утро на юго-востоке Турции. По неокончательным данным, 912 человек погибли, 5385 человек ранены.

Более 2800 домов разрушены. Прогнозировать точное количество жертв, по словам президента Турции, сейчас невозможно.

В поисково-спасательных работах участвует более 9 тысяч спасателей.