В Казани объявлен режим ракетной опасности

В столице Татарстана прозвучала сирена воздушной тревоги. Это произошло после объявления режима ракетной опасности на территории региона.

Алерт был активирован в соответствии с установленными протоколами безопасности. Жителям рекомендовано находиться в защищенных помещениях и следить за официальными сообщениями органов власти.

По информации региональных служб, режим ракетной опасности введен в целях обеспечения безопасности населения. Все экстренные и спасательные службы приведены в готовность.