В Казани неадекватный мужчина напал на детей

В интернете появились видео, якобы снятые на улице Файзи в Казани. На одной из записей мужчина распыляет газовый баллончик в сторону ребёнка, а на другой — нападает на малыша и ломает его самокат.

В пресс-службе МВД по Татарстану порталу KazanFirst сообщили, что в полицию Казани поступило сообщение о мужчине, который в одном из дворов нападает на детей. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками подозреваемого и принимают меры для его задержания.

Ранее мы писали о том, что автомобиль сбил коляску с ребенком на Ершова в Казани.