Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Автомобиль сбил коляску с ребенком на Ершова в Казани

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Вчера около 17:00 в Казани на улице Ершова, дом 66, произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и детской коляски. Мальчик, родившийся в 2023 году, находился в коляске, когда на неё наехал автомобиль. Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в городской Госавтоинспекции через KazanFirst.

Ребёнок не получил видимых травм, однако для полной проверки и исключения скрытых повреждений его направили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

Ранее мы писали о том, что в ГАИ прокомментировали ДТП на Оренбургском тракте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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