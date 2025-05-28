Автомобиль сбил коляску с ребенком на Ершова в Казани

Вчера около 17:00 в Казани на улице Ершова, дом 66, произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и детской коляски. Мальчик, родившийся в 2023 году, находился в коляске, когда на неё наехал автомобиль. Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в городской Госавтоинспекции через KazanFirst.

Ребёнок не получил видимых травм, однако для полной проверки и исключения скрытых повреждений его направили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

Ранее мы писали о том, что в ГАИ прокомментировали ДТП на Оренбургском тракте.