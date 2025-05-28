В Казани неадекватный мужчина бросался во дворе на детей из-за матери

В Азино произошёл конфликт: почти сорокалетний мужчина заступился за свою мать и применил перцовый баллончик против детей, которым нет и десяти лет. Видео появилось в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan".

Около пяти вечера малыши играли у подъезда, что не понравилось женщине, живущей на втором этаже. Сначала она начала кричать на них из окна, а затем на улицу вышел её сын. Без предупреждения он обрызгал двух детей из баллончика, догнал одного и избил его, при этом сломал самокат.

По словам соседей, это далеко не первый случай, когда мужчина мстит за мать. Ранее он уже нападал на девушек, которые, как считают жильцы, тоже доставляли ей неприятности. Сейчас полиция ищет мужчину для выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы писали о том, что автомобиль сбил коляску с ребенком на Ершова в Казани.