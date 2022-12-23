Мэр Казани Ильсур Метшин стал вторым в общенациональном рейтинге градоначальников

Казанский мэр Ильсур Метшин занял второе место в национальном рейтинге градоначальников России по итогам уходящего 2022 года. Всего же проанализировали работу руководства 88 городов.

Исследование провел Центр информационных коммуникаций "Рейтинг"совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

На первом месте оказался московский мэр Сергей Собянин. На втором - мэр Казани Метшин. Третье место досталось мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Далее расположились мэры Тюмени, Грозного.

Ранее мы сообщали, что комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона, который сделает из Президента РТ Минниханова "главу".