Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани назвали районы, которые могут оказаться в зоне подтопления

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Из-за обильных снегопадов, Казань стоит на пороге возможного наводнения, которое грозит затопить 386 домов. Снежный покров, достигающий двух метров, вызывает серьезное беспокойство, как отметил начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

Прогнозируется начало паводка в третьей декаде марта, примерно после 21 числа. В случае резкого потепления, зоной риска становятся Жилые массивы Сухая река, Борисоглебское, Савиново, Красная Горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово. Существует опасность затопления дорог, дворов и подвалов жилых многоэтажек.

Мэр города Ильсур Метшин призывает горожан не рассчитывать лишь на постепенное таяние снега, а быть готовыми к неблагоприятному развитию ситуации и взять необходимые меры для минимизации возможных последствий.

Напомним, ранее управляющим Сбербанка в Татарстане был назначен Руслан Салимов.

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