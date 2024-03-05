В Казани назвали районы, которые могут оказаться в зоне подтопления
Из-за обильных снегопадов, Казань стоит на пороге возможного наводнения, которое грозит затопить 386 домов. Снежный покров, достигающий двух метров, вызывает серьезное беспокойство, как отметил начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин.
Мэр города Ильсур Метшин призывает горожан не рассчитывать лишь на постепенное таяние снега, а быть готовыми к неблагоприятному развитию ситуации и взять необходимые меры для минимизации возможных последствий.
Напомним, ранее управляющим Сбербанка в Татарстане был назначен Руслан Салимов.