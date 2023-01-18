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В Казани нашли обглоданные останки человека: они могут принадлежать пропавшему участнику "Гонки героев" (фото)

В Казани нашли обглоданные останки человека: они могут принадлежать пропавшему участнику "Гонки героев" (фото)

Фото: социальные сети

В Казани лыжник нашел обглоданные человеческие останки. Страшная находка была сделана между жилыми массивами Кадышево и Борисоглебское. Появилась информация, что они могут принадлежать 36-летнему пропавшему участнику "Гонки героев" Дмитрию Кузьмичеву, пишет KazanFirst.

Тело сильно обглодано животными. Относительно целыми остались только кисть в кожаной перчатке и с наручными часами, а также голень.
Полиция занимается расследованием, назначены экспертизы.

Дмитрий Кузьмичев пропал без вести 24 декабря 2022 года. Его супруга считает, что останки принадлежит именно ее супругу, так как она узнала найденные рядом с ними вещи.

В ближайшее время женщине предстоит пройти процедуру опознания в морге.

Ранее мы сообщали: Казанский Отелло - мужчина, который пытался убить экс-супругу, оказался непьющим и вполне вменяемым.

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