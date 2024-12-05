В Казани молодой человек ответит за езду по поддельным госномерам. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Во вторник в Госавтоинспекцию Казани поступило сообщение от гражданина о том, что на дороге находится автомобиль с фальшивыми государственными регистрационными номерами.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно обнаружили и задержали автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился гражданин Республики Таджикистан, родившийся в 2006 году.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье, касающейся управления транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками. За это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года. Задержанного доставили в отдел полиции.

Ранее стало известно, что на трассе в Нижнекамском районе отечественная легковушка сбила лося.