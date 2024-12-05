В Казани нашли 18-летнего иностранца, который ездил с поддельными госномерами
Госавтоинспекция Казани
В Казани молодой человек ответит за езду по поддельным госномерам. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
Во вторник в Госавтоинспекцию Казани поступило сообщение от гражданина о том, что на дороге находится автомобиль с фальшивыми государственными регистрационными номерами.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно обнаружили и задержали автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился гражданин Республики Таджикистан, родившийся в 2006 году.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье, касающейся управления транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками. За это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года. Задержанного доставили в отдел полиции.
Ранее стало известно, что на трассе в Нижнекамском районе отечественная легковушка сбила лося.
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