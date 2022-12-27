В Казани придумали, где разместить новый парк с аттракционами

Казанский градоначальник Ильсур Метшин высказался о судьбе многострадального парка "Кырлай". По словам мэра, место под парк аттракционов выделили на территории парка Победыю решение принято Президентом Татарстана, и оно не подлежит обсуждению, заключил Метшин.

Возведением парка займется АО "Связьинвестнефтехим". Уникальный ландшафт парка сохранится, заверил градоначальник.

На месте же прежнего "Кырлая", как и было запланировано, будет строиться Соборная мечеть. Ее строительство начнется в следующем году.