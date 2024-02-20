В Казани начали ремонтировать развлекательный комплекс «Пирамида»

В Казани на улице Московской начались ремонтные работы в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Передает «БИЗНЕС Online».

На данный момент идет процесс сноса облицовки.

Известно, что настоящий объект пока не прекращает свою деятельность, и ремонт будет осуществляться поэтапно. В планах концертной программы до начала марта запланировано выступление Сергея Пенкина и Александра Иванова в сопровождении группы «Рондо».



Этот комплекс, открытый в конце 2002 года, был задуман Радиком Шаймиевым и стал необычным архитектурным объектом для столицы республики. На строительство этого стеклянного сооружения было выделено $40 млн, а управляющей компанией комплекса является ООО «Карсар».

Напомним, что на церемонии открытия концертного зала, присутствовал глава Татарстана Минтимер Шаймиев и президент РФ Борис Ельцин.

Ранее, в Казани начали разбирать дом, где жил Максим Горький.