В Казани началась проверка из-за ненадлежащего воспитания ребенка

В социальных сетях появилась информация о женщине из Казани, которая, по утверждениям местных жителей, не выполняет свои родительские обязанности — не отправляет дочь в школу и позволяет ей гулять лишь ночью. Соседи заявляют, что у матери девочки имеются психические проблемы.

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан инициировал проверку по делу о нарушении прав ребенка.

Председатель СК России, Александр Бастрыкин, поручил руководителю Следственного управления по Татарстану, Виктору Липскому, подготовить доклад о ходе проверки.

Ранее мы писали о том, что в Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека.