Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани началась проверка из-за ненадлежащего воспитания ребенка

Соседи заявляют, что у матери девочки имеются...

pixabay

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В социальных сетях появилась информация о женщине из Казани, которая, по утверждениям местных жителей, не выполняет свои родительские обязанности — не отправляет дочь в школу и позволяет ей гулять лишь ночью. Соседи заявляют, что у матери девочки имеются психические проблемы.

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан инициировал проверку по делу о нарушении прав ребенка.

Председатель СК России, Александр Бастрыкин, поручил руководителю Следственного управления по Татарстану, Виктору Липскому, подготовить доклад о ходе проверки.

Ранее мы писали о том, что в Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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