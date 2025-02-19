В Казани на время было приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 5 и 5а

Из-за аварийного отключения электричества на ТЭЦ-1 временно приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 5 и 5а на участке от улицы Татарстан-Тукая до улицы Модельной. Об этом рассказали в телеграм-канале МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС".

Пассажиров просят учитывать это при планировании маршрута.

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Саид-Галеева подрались водители трамваев.