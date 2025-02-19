В Казани на улице Саид-Галеева подрались водители трамваев

В Казани на улице Саид-Галеева произошла драка между водителями трамваев, видео инцидента появилось в социальных сетях.

Как сообщили «Вечерней Казани» в Метроэлектротрансе, конфликт возник после того, как один из водителей не уступил дорогу другому. Между ними завязалась потасовка, в связи с чем начато служебное расследование.

На данный момент движение восстановлено, а оба участника конфликта лишатся части премии за февраль за нарушение стандартов обслуживания пассажиров.

В транспортном предприятии подчеркнули, что руководство трамвайного депо взяло ситуацию под контроль. Также для всех водителей проведут внеплановый инструктаж, посвящённый правилам перевозки и культуре общения с пассажирами.