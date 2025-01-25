В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

На улице Вишневского произошло крупное ДТП с участием как минимум шести автомобилей. На месте работают две бригады скорой помощи. По предварительной информации, один из пострадавших оказался зажат в салоне автомобиля. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии.

Об этом сообщает Роспотребнадзор по Республике Татарстан.

Специалисты оценили состояние магазина как неудовлетворительное. Что не так?