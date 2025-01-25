В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин
Катя Царева
На улице Вишневского произошло крупное ДТП с участием как минимум шести автомобилей. На месте работают две бригады скорой помощи. По предварительной информации, один из пострадавших оказался зажат в салоне автомобиля. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
Ранее мы писали о том, что магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии.
Об этом сообщает Роспотребнадзор по Республике Татарстан.
Специалисты оценили состояние магазина как неудовлетворительное. Что не так?
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец