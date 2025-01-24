В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

В центре Казани, на улице Бехтерева, в данный момент перекрыта территория из-за обнаруженного на улице подозрительного чемодана.

Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники полиции, которые ожидают прибытия саперов. Проход к месту инцидента запрещен. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что татарстанцев предупредили о магнитной буре.

Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с головной болью, упадком сил, скачками давления и общей слабостью.

При этом значительных изменений погоды в эти дни не предвидится.