В Казани на Терегулова обнаружен труп

На улице Терегулова в Казани было найдено тело молодого мужчины. Об этом сообщили в издании "Татарстан 24".

По предварительной информации, видимых следов насильственной смерти на теле не зафиксировано.

Ранее мы писали о том, что за последние сутки в Татарстане произошли три пожара, в результате которых погибли пять человек.

Один из инцидентов произошёл в Казани. Подробнее о случившемся.