В Казани на Терегулова обнаружен труп
Катя Царева
На улице Терегулова в Казани было найдено тело молодого мужчины. Об этом сообщили в издании "Татарстан 24".
По предварительной информации, видимых следов насильственной смерти на теле не зафиксировано.
Ранее мы писали о том, что за последние сутки в Татарстане произошли три пожара, в результате которых погибли пять человек.
Один из инцидентов произошёл в Казани. Подробнее о случившемся.
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