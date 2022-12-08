В Казани на светофорах появятся QR-коды - для чего?
Фото: kurkino.ru
В Казани на светофорах начали устанавливать информационные таблички с QR-кодами. Они необходимы для оперативной обратной связи с жителями города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
При помощи этого кода горожане смогут быстро отправить сообщения о неисправности светофора или нарушении режима его работы. Нужно будет лишь отсканировать изображение при помощи телефона, откроется ссылка, по которой можно будет очень быстро заполнить бланк оразения.
Заявка сразу поступит в систему учета и проблемой займутся специалисты.
Всего до конца года они появятся на 500 светофорах столицы РТ.
Ранее мы сообщали, что в Казани утвердили даты в 2023 году, в которые муниципальные парковки будут работать бесплатно.