В Казани на пожаре погибли женщина и 12-летний ребенок

В Казани на улице Гаврилова вспыхнул пожар в многоквартирном доме, унесший жизни двух человек. По данным МЧС России, возгорание произошло в квартире на шестом этаже, где загорелись личные вещи и мебель.

Оперативные действия пожарных позволили спасти шестерых жильцов, включая двоих детей, с использованием специальных спасательных устройств. Однако в горящей квартире обнаружили тела 12-летней девочки и 41-летней женщины.

Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 24 сотрудника МЧС и 7 единиц спецтехники. Причины возгорания выясняются, следственные органы проводят проверку.

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