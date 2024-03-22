В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП
t.me/kazangato
В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП – столкнулись три легковых автомобиля и газель. В результате аварии движение на двух из трех полос в сторону центра города было временно перекрыто.
Из-за массового столкновения на месте происшествия наблюдаются значительные пробки, начинающиеся от улицы Фатыха Амирхана и затрагивающие движение на улице Сибгата Хакима.
Напомним, в Казани на 7 часов частично будет перекрыт мост «Миллениум».
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань
Следующая новость ↓