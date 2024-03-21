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· Артем Акчурин

В Казани на месяц ограничат движение по ул. Лейтенанта Красикова

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В Казани запланировано временное ограничение движения на улице Лейтенанта Красикова на протяжении более месяца. Об этом проинформировала пресс-служба мэрии города.

Согласно уведомлению, участки данной улицы возле домов №1 и №3 будут закрыты для проезда автотранспорта в период с 25 марта по 30 апреля.


Причиной такого решения стали плановые работы по ремонту водопровода, который пройдет через улицы Окраинная, Лейтенанта Красикова и Бирюзовая, начиная от насосной станции второй подстанции на улице Магазинная.

Это временное изменение в движении транспорта обусловлено необходимостью провести работы по ремонту водопроводной системы.

Напомним, в Татарстане дополнительно выделят 22,4 млрд рублей на строительство платной трассы «Алексеевское — Альметьевск».

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