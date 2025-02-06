В Казани на Кремлевской упала новогодняя рамка

Возле Казанского Кремля сломался столб, удерживающий декоративную конструкцию. Основание опоры повреждено, что создает риск её падения на проезжающие автомобили, пишет inkazan.

Ранее мы писали о том, что власти Казани изымут недвижимость у жителей на улице Димитрова. Согласно документу, жилые помещения будут изъяты для муниципальных нужд.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципальных правовых актов.

