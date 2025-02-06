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В Казани на Кремлевской упала новогодняя рамка

Основание опоры повреждено

Яндекс.Карты/Андрей Снегирев

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Возле Казанского Кремля сломался столб, удерживающий декоративную конструкцию. Основание опоры повреждено, что создает риск её падения на проезжающие автомобили, пишет inkazan.

Ранее мы писали о том, что власти Казани изымут недвижимость у жителей на улице Димитрова. Согласно документу, жилые помещения будут изъяты для муниципальных нужд.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципальных правовых актов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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