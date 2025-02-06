Власти Казани изымут недвижимость у жителей на улице Димитрова

Исполком Казани примет на баланс квартиры в доме № 3 на улице Димитрова в Кировском районе, так как здание признано аварийным и подлежит сносу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципальных правовых актов.

Согласно документу, жилые помещения будут изъяты для муниципальных нужд путем выкупа, а также будет оформлено изъятие земельного участка площадью 959 кв. м под зданием. Двухэтажный дом, построенный в 1961 году, включает 8 квартир, которые планируют выкупить у собственников.

Администрация Кировского и Московского районов в течение 10 дней направит жителям уведомления о предстоящем изъятии. Компенсация будет выплачена по рыночной стоимости, а реализация постановления займет до трех лет.