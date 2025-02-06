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· 16+ · Екатерина Елисеева

Власти Казани изымут недвижимость у жителей на улице Димитрова

Согласно документу, жилые помещения будут изъят...

pixabay.com

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Исполком Казани примет на баланс квартиры в доме № 3 на улице Димитрова в Кировском районе, так как здание признано аварийным и подлежит сносу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципальных правовых актов.

Согласно документу, жилые помещения будут изъяты для муниципальных нужд путем выкупа, а также будет оформлено изъятие земельного участка площадью 959 кв. м под зданием. Двухэтажный дом, построенный в 1961 году, включает 8 квартир, которые планируют выкупить у собственников.

Администрация Кировского и Московского районов в течение 10 дней направит жителям уведомления о предстоящем изъятии. Компенсация будет выплачена по рыночной стоимости, а реализация постановления займет до трех лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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