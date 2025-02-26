В Казани на Каюма Насыри обвалилась крыша старинного особняка
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В Казани обрушилась крыша деревянного дома №12 на улице Каюма Насыри. По данным Telegram-канала «Миллиард Татар», разрушается особняк XIX века, расположенный в центре Старо-Татарской слободы.
Хотя на здании висит табличка «Объект исторической среды», в комитете РТ по охране культурного наследия уточнили, что оно не имеет статуса памятника архитектуры. Дом, находящийся рядом с мечетью Марджани, ремонтировали к Универсиаде 2013 года, но спустя несколько лет крыша начала разрушаться из-за снега.
Постройка ранее принадлежала Валиулле Ибрагимову. В 2023 году сообщалось, что здание перешло в муниципальную собственность, а «Татинвестгражданпроект» разрабатывает проект реконструкции.
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