В Казани на Каюма Насыри обвалилась крыша старинного особняка

В Казани обрушилась крыша деревянного дома №12 на улице Каюма Насыри. По данным Telegram-канала «Миллиард Татар», разрушается особняк XIX века, расположенный в центре Старо-Татарской слободы.

Хотя на здании висит табличка «Объект исторической среды», в комитете РТ по охране культурного наследия уточнили, что оно не имеет статуса памятника архитектуры. Дом, находящийся рядом с мечетью Марджани, ремонтировали к Универсиаде 2013 года, но спустя несколько лет крыша начала разрушаться из-за снега.

Постройка ранее принадлежала Валиулле Ибрагимову. В 2023 году сообщалось, что здание перешло в муниципальную собственность, а «Татинвестгражданпроект» разрабатывает проект реконструкции.

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