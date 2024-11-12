В Казани задержали хозяина промбазы в Самосырово с 15 собаками

Силовики задержали руководителя производственной базы в Самосырово Иосифа Лифшица после смерти местной жительницы. Было заведено дело по части 2 статьи 109 УК России.

В скором времени суд в Казани выберет ему меру пресечения.

Напомним, на минувшей неделе скончалась 49-летняя женщина, которая вышла на остановочном пункте «Самосыровское кладбище» и перестала выходить на связь. Тело с укусами обнаружили в поле в районе населенного пункта и производственной базы. Как сказал источник «БИЗНЕС Online», у умершей не было половины ноги.

10 ноября специалисты прибыли на базу Иосифа и узнали, что у него есть 15 собак. Вот только он заявил, что его животные не могли растерзать женщину. Как рассказал мужчина, в поселке есть стая из 6 собак, которые могут быть причастны к убийству. В тот же жуткий день специалисты забрали его собак в приют — к ним были применены транквилизаторы.