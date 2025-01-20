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В Казани на этой неделе отключат воду на 3 улицах

Отключение затронет отдельные здания на улицах...

Екатерина Елисеева

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С 09:00 23 января до 09:00 24 января в некоторых домах Советского района Казани временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Отключение затронет отдельные здания на улицах Аделя Кутуя, Рихарда Зорге и Родины. Причиной стало подключение нового жилого комплекса к централизованной системе водоснабжения.

По заявкам жителей в районе будут организованы цистерны с водой. Контактный номер для обращений: +7 (843) 231-62-60.

Ранее мы писали о том, что в Казани из-за обрушения грунта погиб 23-летний рабочий.

Прокуратура Московского района Казани начала проверку инцидента. Специалисты намерены выяснить причины происшествия и проверить соблюдение требований законодательства, включая нормы охраны труда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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