В Казани на этой неделе отключат воду на 3 улицах

С 09:00 23 января до 09:00 24 января в некоторых домах Советского района Казани временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Отключение затронет отдельные здания на улицах Аделя Кутуя, Рихарда Зорге и Родины. Причиной стало подключение нового жилого комплекса к централизованной системе водоснабжения.

По заявкам жителей в районе будут организованы цистерны с водой. Контактный номер для обращений: +7 (843) 231-62-60.

Ранее мы писали о том, что в Казани из-за обрушения грунта погиб 23-летний рабочий.

Прокуратура Московского района Казани начала проверку инцидента. Специалисты намерены выяснить причины происшествия и проверить соблюдение требований законодательства, включая нормы охраны труда.