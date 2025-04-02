В Казани на Достоевского легковушка снесла ограждение
Казань на максималках
На улице Достоевского несколько минут назад произошло дорожное происшествие — легковой автомобиль вылетел с проезжей части, пробил ограждение и пронёсся по тротуару. На месте происшествия находятся две бригады скорой помощи. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
Ранее мы писали о том, что задержанный за насилие над 4-летней малышкой челнинец оказался ее дедом.
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