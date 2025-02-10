В Казани на Ямашева столкнулись не менее 5 машин
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На улице Ямашева в Казани была зафиксирована крупная авария. Движение остановлено.
В городе произошло серьезное ДТП с участием не менее 5 автомобилей.
Из-за аварии движение на этом участке полностью заблокировано. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
Ранее мы писали о том, что в Казани остановился рост цен на вторичное жилье.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец