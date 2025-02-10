В Казани на Ямашева столкнулись не менее 5 машин

На улице Ямашева в Казани была зафиксирована крупная авария. Движение остановлено.

В городе произошло серьезное ДТП с участием не менее 5 автомобилей.

Из-за аварии движение на этом участке полностью заблокировано. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что в Казани остановился рост цен на вторичное жилье.