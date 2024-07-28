В Казани на 2 месяца ограничат движение на участке улицы Юлиуса Фучика

Жителей и гостей Казани предупреждают о временном перекрытии одной из улиц. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства города.

С 1 августа по 30 сентября 2024 года в городе частично перекроют проезжую часть на участке от дома №108 до дома №106а по улице Юлиуса Фучика.

Причина ограничения — реконструкция тепловода.

Ранее стало известно, что в «зеленом доме» Казани работал бордель.