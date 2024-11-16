В Казани оштрафуют таксиста, сбившего директора казанской школы «СОлНЦе»

Водителю, который, по предварительным данным, сбил директора школы «СОлНЦе», может грозить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

В среду, 13 ноября, на улице Кави Наджми, 18, произошла авария. Гражданин Туркменистана сбил пешехода. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, что пострадавший похож на директора школы «СОлНЦе» Павла Шмакова, который ранее уже делился информацией о происшествии.

По данным Госавтоинспекции, пешеход стоял на проезжей части, не собираясь переходить её, и создавал помехи для движения. Водитель автомобиля «Киа Рио», не убедившись в безопасности своего маневра, наехал на пешехода. Тот получил травмы, но самостоятельно покинул место происшествия до приезда скорой помощи.

На водителя были составлены протоколы за несколько административных нарушений. Среди них:

уборка машины с места ДТП,

нарушение требований дорожных знаков,

движение во встречном направлении на дороге с односторонним движением.

За эти правонарушения ему может грозить административный штраф или предупреждение. Окончательные меры наказания будут определены в ходе расследования.

В отношении пешехода также было вынесено определение о возбуждении дела за создание помех для автомобильного движения.