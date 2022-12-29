В Казани молодожены отметили помолвку и лишились машины и прав

В Казани молодожены лишились прав и автомобиля за езду в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний мужчина сделал избраннице предложение, пишет "Татарстан-24", по этому случаю и выпили.

Осчастливленная невеста захотела покататься на машине будущего мужа, и в процессе покатушек их остановили сотрудники ГИБДД.

Теперь местному жителю грозит лишение прав за передачу руля лицу в алкогольном опьянении сроком от 1,5 до 2 лет. Однако мужчину это не особо волновало, для него самое главное - переживания будущей жены.

Ранее мы сообщали, что массовая авария под Казанью полностью заблокировала въезд в город.