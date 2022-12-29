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Массовая авария под Казанью полностью заблокировала въезд в город

Массовая авария под Казанью полностью заблокировала въезд в город

Фото: соцсети

На Горьковском шоссе у озера Лебяжье под Казанью сегодня утром, 29 декабря, произошла массовая авария. Из-за этого въезд в город оказался полностью перекрыт, сообщает ИА "Татар-Информ" со ссылкой на очевидцев.
Оказались перекрыты все три полосы движения.

В городском управлении ГИБДД уточнили, что здесь столкнулись Honda, Suzuki и "Лада". В происшествии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчина прикрепил фотографии убитых в школе № 175 Казани детей к заявлению на загранпаспорт - "для привлечения внимания".

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