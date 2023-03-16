В Казани молодой человек хотел купить смартфон в Сети, но лишился денег

Житель Казани стал жертвой мошенничества, покупая смартфон в интернете

Молодой житель Казани стал жертвой мошенников при попытке купить смартфон в интернете. Он нашел объявление на сайте, написал продавцу и обсудил с ним условия покупки и доставки.

Получив ссылку для оплаты товара, казанец перешел по ней и с его карты списалось более 50 тысяч рублей.

"По данному факту в отделе полиции "Гвардейский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские ведут поиски подозреваемых", - рассказали нам в пресс-службе УМВД Казани.

Полицейские напомнили, что не стать жертвой похожего преступления достаточно легкро. Нужно лишь придерживаться определенных правил:

перепроверяйте всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц;

ни в коем случае не сообщайте незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;

будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников;

ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.

Если Вы стали жертвой преступления – незамедлительно сообщите в полицию по телефонам "02" или "112".

Ранее мы сообщали, что наглые и настойчивые мошенники в Казани убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7 миллионов рублей.