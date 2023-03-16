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Наглые и настойчивые мошенники в Казани убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7 миллионов рублей

В Казани мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7 миллионов рублей
Наглые и настойчивые мошенники в Казани убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7 миллионов рублей

Фото: открытые источники

В Казани мошенники использовали сложную схему, чтобы убедить пенсионерку продать ее квартиру и отдать им вырученные со сделки деньги в размере 7 миллионов рублей. Они выступили под видом сотрудников правоохранительных органов, рассказал глава отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.

Мошенники оповестили пожилую женщину о том, что некто предпринимает попытки оформить кредит на ее имя. Они уговорили женщину помочь раскрыть "преступление". Но требовались деньги для "ловли на живца". В итоге ее вынудили продать квартиру за 7 миллионов, а деньги она передала им.

Родственники пенсионерки и понятия не имели о происходящем.

Ранее мы сообщали, что шестеро школьников в Казани за неделю разбогатели на 3 миллиона, обманув татарстанцев.

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Наглые и настойчивые мошенники в Казани убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7 миллионов рублей