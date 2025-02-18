В Казани метро восстановило работу после утреннего сбоя

Движение поездов в казанском метро полностью восстановлено после утреннего сбоя, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Сейчас метрополитен работает в обычном режиме, а составы следуют по установленному графику.

Напомним, утром на перегоне возле станции «Проспект Победы» из-за неисправности насосного оборудования произошло скопление воды. Это привело к снижению скорости движения поездов и увеличению времени ожидания для пассажиров. Технические службы оперативно устранили проблему.

Ранее мы писали о том, что авто разлетелось на части: в Казани 18 февраля столкнулись 3 машины. Видео.