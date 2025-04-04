В Казани мать зарезала ножницами 5-летнего сына
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Сегодня в одном из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани было обнаружено тело пятилетнего мальчика. Об этом сообщили источники KazanFirst.
По предварительным данным, к трагедии может быть причастна 27-летняя мать ребёнка — предполагается, что она нанесла ему смертельные ранения ножницами.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина жестоко избил свою мать.
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